Лора Христова спечели по категоричен начин анкетата на Международния съюз по биатлон за приятна изненада в своя спорт на Олимпийските игри в Милано/Кортина.
Припомняме, че Лора Христова взе бронзов медал в индивидуалната дисциплина, а в останалите финишира в "Топ 15".
Христова бе номинирана заедно с бронзовата медалистка от масовия старт Тереза Воборникова от Чехия, финландската мъжка щафета, която зае 7-о място на Игрите, както и датчанката Ан де Беше.
За Христова гласуваха над 20.8 хиляди фенове, сред които звездата ни в алпийските ски Алберт Попов, тази в плуването - Габриела Георгиева, както и звездата ни в борбата Миглена Селишка.
На второто място остана Тереза Воборникова с малко над 4.7 хиляди гласа. Финландският национален отбор получи 529 гласа, а Ан де Беше е с 301 гласа.
Лора Христова спечели анкетата за изненада на Игрите в Милано/Кортина в биатлона
© Facebook: Biathlonworld
