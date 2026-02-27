Звездата на България в зимните спортовеспечели по категоричен начин анкетата на Международния съюз по биатлон за приятна изненада в своя спорт на Олимпийските игри в Милано/Кортина.Припомняме, чевзе бронзов медал в индивидуалната дисциплина, а в останалите финишира в "Топ 15".Христова бе номинирана заедно с бронзовата медалистка от масовия стартот Чехия, финландската мъжка щафета, която зае 7-о място на Игрите, както и датчанкатаЗа Христова гласуваха над 20.8 хиляди фенове, сред които звездата ни в алпийските ски, тази в плуването -, както и звездата ни в борбатаНа второто място останас малко над 4.7 хиляди гласа. Финландският национален отбор получи 529 гласа, ае с 301 гласа.