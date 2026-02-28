Мегасблъсък в бойните спортове! Олександър Усик срещу Рико Верхувен на пирамидите в Египет!
Сблъсъкът вече е официален, а датата на събитието е 23-и май. Вече е ясна и локацията - пирамидите в Гиза, Египет. Новината обявиха от списание Ring Magazine.
Украинецът ще защитава пояса си срещу нидерландеца, който се оттегли от най-голямата верига в кикбокса - GLORY след поредна защита на шампионския пояс при най-тежките. Верхувен дори бе близо до влизане в UFC, но в крайна сметка влиза в професионалния бокс.
Олександър Усик е непобеден при професионалистите като има баланс от 24 победи от 24 срещи в полутежка и тежка категория като е държал всяка една ценна титла в тези две дивизии. За последно украинецът се качи на ринга през миналия юли, побеждавайки Даниел Дюбоа в битка за поясите на WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring и IBF.
Верхувен, наричан още "Принца на кикбокса", е с официален баланс от 55 победи (17 с нокаут) и 10 загуби (2 с нокаут).
Той е непобеден през последните 11 години, намирайки се в серия от 22 поредни успеха.
"Наистина уважавам хората, които достигат върха в своя спорт. Рико е един от тях - мощен атлет и велик шампион. Да бъдеш шампион не е само въпрос на пояси“, каза Усик пред Ring.
