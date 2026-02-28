САЩ рекламира Волейболната лига на нациите с мисъл за реванш срещу България
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© volleyball world
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Янките пуснаха рекламно видео, с което подканят феновете да дойдат да гледат в Чикаго срещите от минитурнира във Волейболната лига на нациите за сезон 2026, в който в едина от срещите един срещу друг ще играят България и домакините.
"САЩ срещу България, отново кръстосват шпаги! Ще бъдете ли в NOW Arena за реванша от Световното първенство? Осигурете си местата сега, за да гледате на живо предстоящият двубой от Лигата нациите в Чикаго, който ще се играе в събота, 18 юли, от 20:00 ч“, написаха в социалните мрежи организаторите.
Минитурнирът в Чикаго, където се очаква да има и голяма българска фенска маса, с оглед факта, че е градът в САЩ с най-много нашенци, ще се проведе от 15-и до 19-и юли в емблематичната "NOW Arena".
Още от категорията
/
Световният вицешампион Илия Петков: Среброто и запознанството с приятелката ми са най-хубавите подаръци за рождения ми ден
14.10
Илия Петков: Добре, че не зависи от мен да реша дали Варна или София да е домакин на Евроволей
14.10
София и Русе се борят за домакинство на турнир от волейболната Лига на нациите през 2027 година
09.10
Любо Ганев обяви пред "Фокус": На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
09.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.