Малена Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото. Това стана ясно днес.
Припомняме, че 16-годишната ни спортистка бе пометена от пиян турист навръх 3-и март в чешкия курорт Шпиндлеров Млин.
16-годишната Замфирова първоначално бе наставена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна хирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.
Клиниката е една от най-добрите в света за подобни травми заедно с тази в Инсбрук, където пък спасиха живота на Алберт Попов след катастрофата в Зьолден.
Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова.
“Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията", допълни Ханоушова за iDnes.cz.
Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти. Те са започнали разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата да лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.
От Чешката спасителна служба вчера разпространиха кадри от инцидента. Оказва се, че пистата в Храдец Кралове, която е от категорията “черна", е доста опасна и на нея неведнъж са ставали трагични инциденти. На 20 февруари там е загинала възрастна жена, която е била пометена от скиорка, като още се води разследване.
