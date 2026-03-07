Григор Димитров излиза тази нощ срещу световния номер 1 Карлос Алкарас от Испания в двубой от втори кръг на първия за годината турнир от сериите "Мастърс 1000" - този в Индиън Уелс, САЩ.
Сблъсъкът е трети на Централния корт, където програмата започва в 21:00 часа българско време с двубой между шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина и Хейли Ан Баптист. След това е двубоят между легендата Новак Джокович и Камил Майхжак от Полша.
Веднага след това е битката между Димитров и Алкарас или след полунощ българско време.
Това ще е седми дуел между тях при професионалистите като до момента Карлито води с 4 към 2 победи. За последно двамата играха именно на Индиън Уелс преди година. Тогава Алкарас спечели с разгромното 6:1, 6:1, спирайки по този начин сезон на Димитров от 2 поредни успеха над ибериеца.
Алкарас започна 2026-а година вихрено, въпреки че уволни Хуан Карлос Фереро. Той спечели всичките си 12 двубоя през настоящата кампания, взимайки титлите от Откритото първенство на Австралия и надпреварата в Доха. Той е загубил едва 4 сета до момента през този сезон!
Димитров е на другия полюс. Българинът спечели само 2 срещи до момента през 2026-а година и загуби други 4.
Спечелилият ще играе в следващата фаза с победителя от двойката между 26-ия в схемата Артур Риндеркнех от Франция и аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.
