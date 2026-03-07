ще оперира, която преди 4 дни получи счупвания на таза, лопатката и бедрената кост в Чехия след инцидент с турист, пише "24 часа". Именно бедрото ѝ има две фрактури, които са толкова тежки, че интервенцията бе отложена от вчера за понеделник.Операцията в австрийската клиника "Рагниц" в Грац ще се извърши от Мантъл, който се погрижи за ски легендата Марсел Хиршер, скъсал кръстна връзка в коляното, а впоследствие травма в прасеца го лиши от участие на Олимпийски игри в Милано и Кортина Д'Ампецо. Нидерландецът е едно от най-известните имена в алпийските ски и носител на 8 Големи кристални глобуса.Юрген Мантъл е сред най-нашумелите топтравматолози в Австрия. През първите си години работи във футболния Щурм Грац, а впоследствие става десетобоец, но травма го праща в бобслея. През 1992 се запознава със специалиста в спортната медицина - Мюлер-Волфарт, лекарят на Байерн Мюнхен по това време и му става от пациент в ученик след края на активната си кариера.Служебният ни спортен министър - Димитър Илиев, все пак, разкри, че сноубордистката ни се чувства по-добре, храни се нормално, а баща ѝ говори по няколко пъти по телефона с Илиев. Той подчерта, че бъларските институции ще съдействат за пълното възстановяване на 16-годишната ни олимпийка.