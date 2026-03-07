Сподели Сподели
Международният съюз по биатлон обърна внимание на успеха на Георги Джоргов, който вчера спечели първа за България световна титла в масов старт за подрастващи!

От институцията не забравиха и представянето на младата Лора Христова на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Там 22-годишният ни талант взе бронз в индивидуалната дисциплина, а тези дни Христова зае и 8-о място в кръг от Световна купа при дамите в Контиолахти, Финландия.

"Първо Лора Христова, а сега и Георги Джоргов. Бъдещето на българския биатлон изглежда бляскаво", написаха от Международния съюз по биатлон в социалните мрежи, добавяйки и кадри от успеха на 18-годишния Джоргов, който вече е с две отличия от планетарния шампионат за подрастващи, който се провежда в германския курорт Арбер.