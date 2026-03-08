Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Добруджа приема Берое в първия неделен мач от 25-ия кръг в Първа лига. Той ще е от 12:45 часа на стадион "Дружба".

Домакините са 13-и с 22 точки и в групата на изпадащите. Головата разлика от Добруджа е 20:33. В предходния кръг отборът загуби гостуването си на Локомотив София след 1:3. Преди това имаше 3 успеха и равенство с новия наставник - Ясен Петров. 12-ият Спартак Варна е с точка повече, но вече отстъпи при гостуването си на Славия в петък.

Берое е две позиции под днешния си противник, заемайки 15-ата, която е и предпоследна в първия ни ешелон. Съставът е с 19 точки, а в изминалите 5 кръга има две поражения и 3 ремита. На 3 март заралии бяха надиграни срещу Славия у дома - 0:3. Головото съотношение на селекцията е 17:37. Берое е в негативна серия от 15 срещи без победа. Последната бе точно над Добруджа на 29 септември за 1:0 в Стара Загора.

Palmsbet.com дава 1.87 за единица, 3.25 - хикс и 4.75 - двойка. Bethub.bg оценява Добруджа на 1.86, равенството - 3.35, а победа за Берое - 4.33.