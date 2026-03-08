Карлос Алкарас коментира победата си над Григор Димитров в среща от втори кръг на "Мастърс 1000" турнира в Индиън Уелс. Тя бе негова 17-а поредна през сезон 2026, в който той няма поражение!
"Знаех, че ще бъде трудно в тези условия и срещу този съперник. Неговият стил на игра е изключително опасен и ми е трудно да контролирам топката, когато Григор изпълнява най-добрите си удари, а това ми се случва срещу много малко играчи.
Мисля, че днес съумях да се адаптирам малко по-добре към условията и затова спечелих, но мачът беше значително по-оспорван, отколкото показва резултатът. Генерално съм изключително щастлив с представянето си тази вечер и това е един от най-силните ми мачове в първи кръг на дадено състезание.
Просто наистина обичам да играя в Индиън Уелс, което прави всичко да се получава по-лесно за мен", заяви Алкарас.
Карлос Алкарас: Мачът беше по-оспорван, отколкото показва резултатът
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: BNP Paribas Open
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT! Тренирам в най-уникалната зала в България!
28.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.