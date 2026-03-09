Малена Замфирова в Грац, Австрия продължи над 6 часа и приключи около 15:00 местно време, разкри родната ни ски федерация. Много време е отнела реставрацията на раздробената бедрена кост.
Фиксиран е тазът и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент. Според главния хирург операцията е минала много добре.
Интервенцията в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.
"Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме", пише Фейсбук страницата на ски централната ни.
Българката бе в ръцете на корифея в травматологията - Юрген Мантъл, който бе оперирал и ски легендата Марсел Хиршер. По план процедурата трябваше да е миналият петък, но състоянието ѝ не го позволи.
Бащата ѝ - Анатолий Замфиров, призна, че на дъщеря му ѝ предстоят още изследвания, за да се разбере има ли разкъсана кръстна връзка в коляното. Тепърва ще има поне една интервенция на рамото заради лопатката.
