Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ливърпул гостува днес на Галатасарай в първи осминафинален двубой в Шампионска лига. 

Мачът започва в 19:45 часа българско време на стадион "Рамс Парк" в Истанбул. 

Двата тима играха през този сезон в турнира - в основната му фаза като турците спечелиха с 1:0 точно на свой терен. Това се случи в края на септември 2025-а година след гол на Виктор Осимен от дузпа.

"Чжим бом" правят много силен сезон, водейки в Суперлигата на южната ни съседка, а в Шампионска лига стигнаха "Топ 16", елиминирайки по пътя си италианския колос Ювентус. 

Ливърпул финишираха в "Топ 8" на основната фаза и си спечелиха правото да пропуснат първия плейофен кръг. 

Преглед на историческата статистика между тези два тима показва превес на Галатасарай - 3 победи (1 в приятелски двубой), 2 равенства и едва 1 успех за "мърсисайдци". 

Бетинг операторът PalmsBet.com предлага коефициент от 1.73 за победа на Ливърпул, 4.20 за равенство и 4.25 за победа на Галатасарай.

BETHUB.bg предлага сходни ставки: 1.78 за победа на гостите, 4.25 за равенство и 4.75 за победа на домакините.