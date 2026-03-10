Българската звезда в кеча, известен катов Световната федерация по кеч (WWE), загуби от новата машина за победи в организациятаДвамата се изправиха един срещу друг в един от главните двубои на шоуто WWE Monday Night RAW, провело се през изминалата нощ в "Climate Pledge Arena" в Сиатъл, Вашингтон, САЩ.198-сантиметровият африканец и 183-сантиметровият българин започнаха здрав двубой, но той продължи едва 3 минути и 8 секунди, след което тежащият 141 килограма Оба Феми взе превес и спечели сблъсъка, за да продължи серията от победи.Най-вероятно той е гласен за следващото голямо име в WWE. 27-годишният атлет е бивш шампион на NXT WWE.