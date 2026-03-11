Историческа ще остане изминалата нощ в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Причината за това е крилото на, който отбеляза 83 точки за успеха на "горещите" при домакинската победа надсъс 150:129.Това е второто най-добро постижение в цялата история на НБА, като единствен пред 28-годишния американец остава легендата на Филаделфия Севънти Сиксърс -, който вкарва 100 точки за "Фили" в един двубой през 1962 г. срещу Ню Йорк Никс.Досега на втората позиция бе знаменитият гард на Лос Анджелис Лейкърс -с 81 точки срещу Торонто Раптърс през 2006 г.Адебайо прекара 42 минути на паркета, в които вкара 20 от 43 опита за кош, овладя 9 борби, даде 3 асистенции, вкара 7 от 22 тройки, пропусна 7 от 43 наказателни изстрела, открадна топката 2 пъти, записа 2 блока и 5 пъти загуби притежание на топката.Възпитаниците наовладяха 48 борби и си раздадоха 31 асистенции.Вторият най-резултатен играч за Маями бе италианецът Симоне Фонтекио с 18 точки и 6 борби, а за "вълшебниците" най-резултатен бе французинът Александър Сар с 28 точки и 6 борби.Маями заема 6-а позиция в Източната конференция с 37 успеха и 29 поражения, докато Вашингтон е на предпоследното 14-о място с 16 победи и 48 загуби.