Алекс Гавалюгов и Санта Клара останаха болезнено близо до "Мартенската лудост"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© x.com/WCChoops
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Калифорнийският тим отстъпи на Гонзага със 79:68 в решителния мач, който се проведе в Лас Вегас. 20-годишният Гавалюгов, който започна мача като резерва, записа 28 минути на паркета, вкара 8 точки при стрелба 3 от 13 игрището и 2 от 9 от тройката, овладя 3 борби в нападение, даде 5 асистенции и изгуби притежание на топката 2 пъти.
Така тимът на Гонзага, който имаше най-добър актив в редовния сезон в конференцията си, ще играе на финалния турнир в колежанския баскетбол "Мартенската лудост".
"Големият танц", както наричат елитното състезание, е съставен от 68 отбора, а полуфиналите и финалът на 6 април ще се проведат в щата Индианаполис.
Още от категорията
/
Директорът на Берое Иван Николов пред ФОКУС: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол
09.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.