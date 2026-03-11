Българският гарди неговият отборзагубиха финала на Конференцията на Западното крайбрежие в колежанския баскетбол в САЩ.Калифорнийският тим отстъпи насъс 79:68 в решителния мач, който се проведе в Лас Вегас. 20-годишният Гавалюгов, който започна мача като резерва, записа 28 минути на паркета, вкара 8 точки при стрелба 3 от 13 игрището и 2 от 9 от тройката, овладя 3 борби в нападение, даде 5 асистенции и изгуби притежание на топката 2 пъти.Така тимът на Гонзага, който имаше най-добър актив в редовния сезон в конференцията си, ще играе на финалния турнир в колежанския баскетбол "Мартенската лудост"."Големият танц", както наричат елитното състезание, е съставен от 68 отбора, а полуфиналите и финалът на 6 април ще се проведат в щата Индианаполис.