Най-добрата ни тенисистка -, няма да представлява България на предстоящото издание на "Били Джийн Кинг Къп", което ще се проведе в Баня Лука, Босна и Херцеговина, между 6 и 12 април.Това обяви капитанът на женския ни национален отбор, която обяви и пълния състав за турнира.Родните тенисистки са поставени под номер две във втора група на Евро-африканската зона на елитната надпревара. В нея поставен под номер едно е Австрия, а останалите участници включват този на домакините, Кипър, Египет, Гърция, Финландия, Мароко, Република Северна Македония и Южна Африка. Отборите ще се борят за промоция в първа група на Евро-африканската зона, а мачовете ще се проведат на открити кортове на клей.България ще бъде в състав:Жребият ще бъде теглен на 5 април в Баня Лука.