Виктория Томова пропуска "Били Джийн Кинг Къп"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: Berlin Tennis Open
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Това обяви капитанът на женския ни национален отбор Магдалена Малеева, която обяви и пълния състав за турнира.
Родните тенисистки са поставени под номер две във втора група на Евро-африканската зона на елитната надпревара. В нея поставен под номер едно е Австрия, а останалите участници включват този на домакините, Кипър, Египет, Гърция, Финландия, Мароко, Република Северна Македония и Южна Африка. Отборите ще се борят за промоция в първа група на Евро-африканската зона, а мачовете ще се проведат на открити кортове на клей.
България ще бъде в състав:
Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева.
Жребият ще бъде теглен на 5 април в Баня Лука.
Още по темата
/
Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
18.02
Още от категорията
/
Бившият треньор на Антъни Джошуа: За Купа "Странджа", Джордж Форман и бокса във Великобритания
13:19
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.