, която на 19 март 2025 г. бе избрана за председател на БОК, даде интервю за "Арена Спорт“ на БНТ година по-късно, за да обобщи последните събития."Това беше най-трудната година в целия ми спортен живот. Абсурдна година. Не съм очаквала, че БОК може да е заложник на няколко човека и техните действия“, призна двукратната олимпийска медалистка по спортна стрелбаВ последните дни Софийският градски съд излезе с нови две постановления, които потвърждават законността на Общото събрание на БОК, с което вече решенията на първа инстанция са 4 към 1."Трудно дори проследявам съдебните дела, които са 7 на брой. Но сега, година по-късно, трябва отново да си припомним, че се проведе кристално събрание, като нищо не предвещаваше такъв развой на събитията. След Общото събрание г-жа Костадинова ми пожела две успешни олимпиади, като едната вече е зад гърба ни (б.р – Милано-Кортина 2026)“, добавиГодина след събранието тя съобщи, че БОК не само е със замразено финансиране от МОК, но има опасност да няма такова и от ММС. Причината –не е подала заявка за бюджет за 2026-а година."Най-тъжното е, че в последните разговори с МОК, които имах, ни слагат под един знаменател с държави с тежки конфликти“, казаИзбраната за председател на БОК още веднъж отличи спортистите и федерациите, които постигнаха успехи на ХХV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026."Не само медалистите, но и останалите ни състезатели показаха огромен потенциал и перспектива. Имаме нова генерация спортисти - образовани деца, които са харесвани от световните медии.стана лице на биатлона и на програмата "Олимпийска солидарност“, с която работят всички олимпийски комитети. Това е огромен престиж и гордост“, добави тя.коментира и тежката контузия на 16-годишната звезда на сноуборда"Няма никога да забравя как гледахме състезанията на Малена и Тервел на Олимпийските игри, а тя беше много разочарована от 10-о си място. Спомням си как й казах -– нямаш представа колко си млада и колко много още време имаш. Това сега се отнася с още по-голяма сила. Пожелавам й успешно възстановяване. Но по-важна е емпатията, която има към нея от цяла България. Това е нещо напълно безпрецедентно“, добави председателят на БОК.Наред с еуфорията от успешните Олимпийски игри, са и дългогодишните проблеми, свързани с българския спорт."Първият, най-важен въпрос, е свързан със спортната инфраструктура. Витоша е на километри от София, но 20 години няма политическа воля да развържем този възел и планината да може да стане отново център за спорт, туризъм, здраве“, казаи добави, че на страната ни е необходима не само инфраструктура за зимни спортове, но и такава за летни.Помолена да коментира проблемите и в други водещи спортни федерации като вдигането на тежести,отговори: "Виждате как един човек може да саботира подготовката на цяла организация. За съжаление явно няма морал и разум у тези хора - говоря за. Надявах се, че у тях е останала трезва преценка, какво причиняват на българския спорт. Схемата е една и съща, действащите лица са едни и същи. Някои от вашите колеги казват, че битката е между. Няма такава битка. Тези хора водят битка срещу българския спорт. Вече сме месец март, а БОК няма бюджет. Г-жане е подала проект. Как ще работи тази организация. Нямаме служители, никаква перспектива. Във федерацията по вдигане на тежестидейства по същия начин – на инат, по заучена схема, спира работата на новото ръководство, като не подписва своя отчет и по този начин блокира всичко. Това не почива на никакъв здрав разум“, каза още