Григор Димитров разкри в интервю за Tennis Channel, че планира да обърне по-голямо внимание на личния си живот и образованието си, информира Plovdiv24.bg. 34-годишният спортист сподели детайли за интересите си извън корта и отправи ясно предупреждение към по-младите си колеги в тура.
Бившият № 3 в световната ранглиста не скри, че близките му го подтикват да прекарва повече време със своята приятелка – актрисата Ейса Гонсалес. Димитров подчерта, че професионалният спорт не е единственият му приоритет и има амбиции в други сфери.
"Обичам да чета, а може би ще продължа с образованието си. Със сигурност ще обръщам повече внимание на личния си живот“, сподели тенисистът.
В личен план той разкри, че се чувства еднакво добре както на плажа, така и сред снежните писти в планината. Попитан дали по-младите състезатели търсят опита му, Димитров потвърди, че това се случва периодично, но напомни, че ветераните все още са фактор на корта.
В професионален план за Григор Димитров предстои участие на престижния "Мастърс 1000“ в Маями. През миналия сезон българинът записа силно представяне във Флорида, достигайки до полуфиналите, където бе спрян от Новак Джокович.
Григор Димитров: Още не сме за отписване
