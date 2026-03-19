Лудогорец прегази десетима от Спартак Варна
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Срещата бе на стадион "Спартак".
Ивайло Чочев откри за "орлите" в 29-ата минута с глава от корнер, след като бе изпуснат в наказателното поле от футболистите на Спартак.
В 42-ата Педро Рибейро, вратарят на варненци, бе изгонен с директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле.
Максим Ковальов бе вкаран на негово място, а нападателят Цветелин Чунчуков бе изваден от игра.
През втората част головете заваляха, като играчите на Лудогорец вкараха три в рамките на шест минути.
Квадво Дуа в 47-ата, отново Чочев в 50-ата, и Ерик Маркуш в 53-ата минута бяха голмайстори за разградчани.
Мартин Георгиев върна едно "почетно" попадение за Черно море с красиво изпълнение в 83-ата минута.
Ерик Биле отбеляза от дузпа в 90-ата минута, оформяйки крайното 5:1.
Така Лудогорец продължава преследването на Левски в класирането на 2-ата позиция с 56 точки, а Спартак Варна е 13-и с 23.
