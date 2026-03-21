Историческо: Най-голямата писта на Балканите отвори врати край Самоков
Съоръжението се намира в близост до Самоков и село Доспей и събра представители на автомобилния спорт, бизнеса и обществения живот, както и инвеститори от Главболгарстрой.
Сред официалните гости бяха министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и неговият заместник Даниела Дашева.
Водещи на събитието бяха Иван Христов и Андрей Арнаудов, а началото беше поставено с впечатляващо изпълнение на 101 каба гайди.
Председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг“ Калин Пешов сподели, че първоначалната идея е била далеч по-скромна – малка писта с няколко гаража. Впоследствие обаче проектът се развива до мащабното съоръжение с дължина от четири километра, което днес определя като уникално. Той благодари на всички участници в реализацията и подчерта, че пистата ще бъде достъпна за всеки, който търси адреналин.
Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на Асарел-Медет, също изрази своята признателност, като подчерта, че проектът е повод за гордост и символ на стремежа към лидерство и принос към обществото. По думите му, това е доказателство, че България може да реализира проекти на световно ниво.
Изпълнителният директор на ГБС Енерджи Сълюшънс Зара Кизирян заяви, че съоръжението поставя страната на картата на световните моторни спортове и създава безопасна среда както за професионалисти, така и за любители.
Председателят на Надзорния съвет на "Главболгарстрой Холдинг“ Камен Пешов благодари на проектантите и строителите за реализирането на проекта.
Кметът на Самоков Ангел Джоргов подчерта, че градът отдавна има утвърдено място на спортната карта на България и Европа, а с новата писта затвърждава позицията си като водещ спортен център. Той изрази благодарност към инвеститорите за приноса им към местната общност.
Трасето е с дължина от четири километра, ширина от 12 метра по правите и 15 метра в завоите, като може да приеме между 25 000 и 30 000 зрители. Пистата е изградена само за няколко месеца – първата копка е направена на 10 март, а строителството започва седмица по-късно.
Първи на трасето излезе водещият български пилот Никола Цолов, който привлече вниманието на публиката. Програмата продължи с автомобилни състезания, дрифт и стънт шоу, както и допълнителни зони за посетителите.
Интересът към събитието беше изключително голям – още преди обяд около Самоков се образуваха километрични задръствания. Официалното откриване беше с покани, а през следващата седмица предстоят дни на отворените врати за всички желаещи.
