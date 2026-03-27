Веднага след завръщането си в родния Харманли от Световното първенство по лека атлетика, бронзовият медалист, заедно със своя треньор, посетиха кметаПоводът за емоционалната среща в кабинета на кмета бе завоюваният отисторически бронзов медал в скока на дължина – постижение, което нареди Харманли и България сред световния елит в леката атлетика.В знак на признателност за огромния труд и историческия успех, кметътвръчи наи на неговия треньорювелирни златни монети и почетни грамоти."Този медал е плод на изключителен талант, но и на много лишения и желязна дисциплина. Вие показахте на света, че в Харманли растат шампиони от световна величина. Благодарим ви, че ни накарахте да се почувстваме горди.“, сподели г-жапо време на срещата.От своя странаблагодариха за топлото посрещане и за подкрепата, която винаги са усещали от страна на Общината.Община Харманли продължава да стои зад своите шампиони и да подкрепя развитието на спорта в града.