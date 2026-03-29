Световният шампион по тенис за юноши до 18 години и все още лидер в тази възраст на планетарната ранглистаспечели най-голямата си титла при мъжете.17-годишният варненец триумфира в надпреварата от сериите "M25" на ITF, която се проведе на клей кортове в Тарагона, Испания.На финала българският мегаталант, шампион от две надпревари от турнири от Големия шлем за подрастващи, разби представителя на домакините и номер 562 в светас 6:3, 6:2 в двубой, който се игра при много силен вятър.Срещата бе първа между тях и продължи 1 час и 30 минути.В първата част Иванов поведе с 3:0, но опонентът му изравни за 3:3. Това обаче се оказаха последните геймове за ибериеца в сета.През втората част Иванов поведе с 5:0, правейки обща серия от 8 поредни гейма. Малко по-късно той затвори частта и срещата при 6:2.С успеха днес Иванов, който е 780-и в световната ранглиста, със сигурност ще се изкачи до около място в "Топ 600" на класацията, което ще е рекордно за него. Така той се превръща и във втория най-млад тенисист по ранкинг при професионалистите след французина