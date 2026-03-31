Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Това написа съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова, който почина тази сутрин. Тя се сбогува с него с емоционален пост в социалните мрежи.

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моят мир. Отиде си една вселена", гласи поста. 

Михайлов напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.