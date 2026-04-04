Манчестър Сити приема Ливърпул в най-интригуващия двубой от четвъртфиналите в турнира ФА Къп.

Сблъсъкът започва в 14:45 часа българско време на стадион "Итихад" в Манчестър.

Домакините стигнаха до тази фаза след последователни победи над Екзитър (10:1), Солфърд (2:0) и Нюкасъл (3:1).

Ливърпул елиминира Барнзли (4:1), Брайтън (3:0) и Уувърхемптън (3:1).

В директните мачове "гражданите" са в серия от 2 поредни победи на "мърсисайдци". Преди тях обаче Ливърпул бяха в такава.

Във ФА Къп двата отбора игаха за последно през април 2022-а година. Тогава "червените" печелят с 3:2 като гост и стигнал финала.

Бетинг операторът PalmsBet.com предлага коефициент от 1.77 за победа на домакините, 4.20 за равенство и 4.00 за победа на гостите.

BETHUB.bg предлага сходни ставки: 1.79 за победа на Манчестър Сити, 4.50 за равенство и 4.33 за победа на Ливърпул.