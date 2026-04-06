Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A

Българската звезда в тениса Григор Димитров записа нова седмица в "Топ 100" на най-добрите професионални тенисисти. 

След обновяването на ранглистата днес първата ни ракета запази 93-ата позиция. Той има в актива си 645 точки, спечелени в 18 турнира. 

През изминалата седмица Димитров игра на демонстративния турнир в Ним, Франция, в който бе много близо до това да победи актуалния играч от "Топ 10" на света Феликс Оже-Алиасим, а след това загуби от руснака Карен Хачанов в битката за място в "Топ 5". 

През настоящата седмица Григор ще играе на "домашния" за него "Мастърс 1000" турнир в Монте Карло (Монако), където живее и тренира. 

В първи кръг българинът ще играе с представителя на Аржентина Томас Мартин Ечевери.