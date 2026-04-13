Етър и Дунав Русе завършиха 0:0 в мач от 28-ия кръг на Втора лига на стадион "Ивайло“ във Велико Търново.

През първото полувреме имаше по-опасни ситуации, но вратарите Никола Виденов и Георги Китанов се отличиха с добри намеси.

След почивката темпото спадна и голови положения почти липсваха.

Дунав остава лидер с 61 точки, но вече пети пореден мач без победа и само един отбелязан гол в този период.

Етър заема осмото място с 34 точки.