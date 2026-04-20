Щангистът Ангел Русев спечели шеста европейска титла при мъжете. Това се случи на шампионата на Стария контитнент, който се провежда в Батуми, Грузия.

Русенецът взе златото в двубоя в категория до 60 кг с резултат от 275 кг. и изравни великия Йото Йотов, който спечели шест евротитли през 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 и 1997 г..

Второто място зае арменецът Гарник Чолакян. Той остана с 274 кг двубой. "Топ 3" допълни турчинът Игит Ердоган с 269 кг.

Другият българин в категорията Дениз Данев взе сребро в изтласкването. Той вдигна 151 кг, за да вземе отличието, а в двубоя финишира на 6-о място с 266 кг двубой.

Състезанието

След първото двубение Русев и Данев бяха съответно 6-и и 9-и и по нищо не личеше, че България ще вземе дори медал. Ангел дори направи две грешки на 155 кг преди успее, с което стана първи. До последно Гарник Чолакян държеше нещата в своите ръце, но не успя да изтласка 156 кг, оставайки втори.

Лидерът след първото движение и представител на домакините от Грузия Гордедзи Бердалидзе (125 кг) получи тежка контузия на старта на второто движение. Той се свлече на земята след като поддаде дясното му рамо и бе свален от подиума на носилка.

Ключови постижения на Ангел Русев

Рекордна серия: Русев държи най-дългата активна серия от поредни титли (6) сред действащите щангисти към 2026 г. (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

Доминация в изтласкването: В почти всички свои участия на европейски първенства той печели малкия златен медал във второто движение (изтласкване).

Възрастови групи: Преди успехите си при мъжете, той е и европейски шампион за кадети до 17 г. (2018 г.).