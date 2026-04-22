Красимир Балъков е име в българския футбол, което всеки почитател на играта трябва да знае. Четвъртият в света застана пред "ФОКУС" и ни разказа за спомените си с покойния Борислав Михайлов, предстоящото Световно първенство в САЩ, потенциалната смяна на караула в първенството ни и какво е нужно спортът ни отново регулярно да блести на световната карта.

Господин Балъков, преди 14 години финалът на Лига Европа бе в съседна Румъния. Какво трябва да се случи, за да видим как се оспорва някой от тези два трофея в България?

- Това е интересен въпрос, не съм го очаквал. Какво трябва да се случи? Трябва да се случи рестарт на българския футбол през държавата. Защото ние говорим винаги за рестарт на български футбол, ама рестарт на българския футбол без държава няма как да стане. Така че държавата заедно с органа за управление на българския футбол, Български футболен съюз, трябва да заработи заедно. За подобряване на инфраструктурите в българския футбол, където влизат детско-юношески школи, терени, инфраструктури за професионалния футбол, като отговарящи на лицензите на УЕФА и на ФИФА, да се построят нови стадиони, национален стадион и да не изброявам какво трябва още да се прави. Ножицата е широко отворена между нас, тук в изтока, повечето държави, но пред специално България е много широко отворена, защото ние все още инфраструктурно стоим много назад. Сега очаквам да се случат по-хубави неща за спорта както глобално като мислене, глобално решение.

Неманя Видич е голям приятел с Бербатов, който наскоро представи доста обстоен доклад за рестарт на българския спорт. В него се споменава данъчно облекчение за бизнеса, ако подпомага клубовете. Това ли е ключът към големите и регулярни успехи на световната карта?

- Аз не съм политик, не съм финансист, не мога да кажа какво може и какво не може, но това, което се представи като вариант, е вариант, който е възможен. Разбира се, че за да се инвестира в спорта трябва от някъде да пристигнат средства финансови. Сигурно Бербатов, заедно със спортния министър са си направили сметка, като са дали този план, че е възможно по такъв начин, а може би има и примери, които в Европа са работили по този начин. Така че това е един вариант и, разбира се, държавата или хората, които се занимават с тези неща, трябва да помислят за още други варианти, които са възможни, да се набавят средствата, които са необходими за коригиране на тези инфраструктури.

Снощи ЦСКА направи драматичен обрат над Лудогорец за Купата. Има вероятност "орлите" да останат без значим трофей този сезон от доста години насам. Клонят ли везните вече към разместване на пластовете по върха, след като пък Левски е доста близо до титлата?

- Това е, да се каже факт, че тази година може би 99 %, един процент оставям, че Левски може да не стане шампион, но 99 % тенденцията е Левски да бъде шампион тази година. Лудогорец, ако не направи чудо в София да обърне мача с ЦСКА, ще остане без трофей. Това е така, може да бъде и някаква изненада, но за мен е някаква логична, защото 14 години Лудогорец вече е шампион, все някога се знаеше, че няма да бъдат шампиони и няма нищо лошо в това. Просто да си направят анализ, да анализират цялата година, целия сезон, ще видят какво и как са сгрешили, какво са направили лошо, за да са отново шампиони. Лудогорец има потенциала винаги. Да се стегне и догодина отново да играе за шампионска титла. Но хубавото е, че тук вече няма един отбор, който 12-13-14 години постоянно печели шампионска титла. Ще има и 3-4 с ЦСКА, който също ще се включи вътре в тази игра, и вече ще стане много по-интересно и първенството ще бъде и по-силно.

Световното първенство този път ще е доста екзотично, с разширен формат и дебютанти на него. Но как ще се справят отборите със смяната на климата в трите държави? Дали това няма да подпомогне някой аутсайдер да пробие напред?

- Изненади винаги е имало и ще има. Както и ние бяхме 94-та за много хора изненада, както в Португалия гърците бяха изнада на Европейското. Има много време до Световното първенство...много време не е толкова много, но два месеца достатъчно време. Вече модерният футбол е толкова развит, че тези разлики, да кажем, някъде там е по-топло, там е по-хладно, вече не играят огромна роля. Не играят такава роля, каквато играеха едно време. Всички футболисти са подготвени, всички футболисти са топ мотивирани, така че очаквам едно прекрасно Световно първенство.

Кои са най-светлите ви спомени с Борислав Михайлов, които са най-ярки в съзнанието ви?

- Най-ярки са, когато ни закара на полуфинал. С Германия, на мача с Мексико, когато спаси толкова много дузпи. Благодарение на него минахме един кръг напред и като се има предвид, че първата я изпуснах, стисках му палци през цялото време да хване другите дузпи и той го направи. Това ми е най-яркият спомен с него, но аз имам много спомени с него и искам да кажа, че негативната тенденция, която беше последните години по негов адрес трябва изобщо да не играе никава роля за неговата личност, защото той толкова е направил за българския футбол като футболист, като ръководител и като душа е толкова отворен и хубав човек, че всичко друго бледнее пред това.

Благодаря.