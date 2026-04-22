Неманя Видич е бивш капитан на Манчестър Юнайтед, триумфирал с титлата на Англия 5 пъти, веднъж в Шампионска лига, 3 пъти е вдигал Купата на Лигата, 5 пъти Суперкупата на страната и един път Световното клубно първенство. Бившият сръбски централен защитник е в София, за да презентира трофеите от Лига Европа и Лигата на конференциите, но намери време да застане пред "ФОКУС" и да сподели мнение за любимия си Манчестър Юнайтед и положението там.

Манчестър Юнайтед е печелил единия от тези трофеи тук, а вие бяхте на "Олд Трафорд" за мача с Лийдс по-рано този месец. Готов ли изглежда сега отборът да се завърне в Шампионска лига от есента?

- Надявам се. Очевидно имахме фантастична победа срещу Челси. Двубоят с Лийдс...бях там, не се представиха добре. Така че съм доволен, че взехме трите точки (б. ред. срещу Челси) и сме една стъпка по-близо до футбол в Шампионска лига, ако погледнете таблицата, което е много важно за отбора и за клуба, както и за бъдещето. Така че да, смятам че сме готови за този футбол и, разбира се, се нуждаем от много неща в предсезонната подготовка и със сигурност привличане на нови играчи, но се надявам, че отново ще сме претенденти за големите трофеи.

Играл сте с Майкъл Карик и e треньор, но той е нает само като временен наставник. Какъв профил, според вас, трябва да е мениджърът на Манчестър Юнайтед през следващия сезон?

- О, това е тежък въпрос. Със сигурност има доста спекулации. Хората питат въпроса дали Майкъл Карик е подходящият избор. На мнение съм, че това, което стори досега в последните 12 мача, той показа, че има капацитета да изкарва най-доброто от играчите. Дали е най-доброто решение? Ако погледнете Юнайтед и положението, не е идеалната работа за който и да е наставник. И ако искаш да доведеш топ треньорите, ще има съмнения, някои въпросителни. Ясно е, че ще изискват много нови попълнения, така че не съм сигурен дали клубът е готов за това. Поради тази причина има множество аспекти на играта, които трябва да гледаме, когато избираме новия мениджър. Със сигурност мисля че Карик е добър избор за момента. Познавам го добре. Има познанията, има характера и това, което постигна в изминалите 12 двубоя, показа, че представлява клуба добре.