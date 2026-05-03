Примата Лили Иванова отправи специален поздрав към футболния Левски за спечелената 27-а шампионска титла.
Ето какво написа легендарната изпълнителка, която никога не е крила пристрастията си към "сините“, в профила си в една от социалните мрежи:
Честита титла на любимия ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI 💙💙💙💙💙 Здраве, щастие и още много, много успехи, скъпи футболни шампиони!
