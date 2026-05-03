В европейския и световен футбол има множество ожесточени съперничества. Те се простират и в други спортове, но след последния съдийски сигнал, гонг, точка, минута или старт-финална права, винаги следват джентълменски поздрави, ръкостискания и отдаване на уважение спрямо първия, дори в очите на много той да не е най-добрият. След 27-ата титла на България, заслужена от Левски снощи се оказа, че в българския футбол спортсменството това е химера, утопия, минало.
Свежият полъх
Локомотив Пловдив показа и доказа, че е изчезващ, застрашен вид институция в българския спорт. Единствено "железничарите" имаха доблестта публично и официално да признаят превъзходството на Левски и да ги поздравят за края на 17-годишната суша. ЦСКА 1948, който изтегли късата клечка и бе последното повалено блокче от започнатото през лятото домино също подаде ръка на "сините" чрез шефа си - Цветомир Найденов.
Летвата
Всеки сезон на запад най-отявлените противници в Англия, Испания, Италия, Германия и Франция използват социалните мрежи, за да сторят това, което финалистът за Купата - ЦСКА, доскорошният шампион - Лудогорец, Черно море, Арда, Ботев Пловдив, Славия, Ботев Враца, Локомотив София, Спартак Варна, Добруджа, Септември, Берое и Монтана не направиха. Да, никой никога не е длъжен на никого, но ако имаш претенции за феърплей, честна игра, джентълменство, мъжкарство, тогава медийният отдел на клуба ти, чиято работа е да не си отлепя телефона дори за миг от пръстите и ухото, може да изфабрикува 2-3 изречения, защото в края на деня, когато заплатаджията тегли чертата, ще му е отнело не повече от 2-3 минути от скъпоценното време.
Вместо това Славия отменя анкети, Локомотив София пуска сълзи чрез поредните безсмислени декларации, този път срещу президента на Добруджа, а Септември и Монтана още се чудят дали да поддържат активно Фейсбук страниците си.
Всеки от гореспоменатите клубове е имал славни мигове и е допринесъл за историята на българския футбол, но те са минало и ръководителите, очевидно, са останали там, за да тъпчат на едно място без действителна почва под краката си.
"Бий, за да те уважават" вече се измени на "Бий, за да те забравят".
По-голямата картинка
Искаме национален отбор, който да съперничи на Великите сили и да сме отново на европейската и световната сцена, но докато няма сътрудничество, уважение и обединение между клубовете, няма да стъпим върху кутрето нито на босненци, нито на хървати, нито на турци, които лишават Италия от Мондиал и печелят сребърни и бронзови медали на Световни първенства.
Левски ви пита вече над 150 години: "Народе????"
опетков
преди 1 ч. и 27 мин.
Поредната левскарска глупост. Да си припомним лайната които хвърляха всяка година срещу победителя Лудогорец. Каквото повикало, такова се обадило.
