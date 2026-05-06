Байерн Мюнхен и ПСЖ ще наелектризират Европа за втора поредна седмица в полуфиналния си реванш от Шампионска лига. Колизеумът на зрелището ще е стадион "Алианц Арена" от 22:00 часа наше време.

Първият полуфинал бе исторически, емоционален, футуристичен и изкаран от филмите на Алфред Хичкок. Двата гранда са сред най-добрите отбори в европейския футбол този сезон, редом до Барселона и Арсенал, и го доказаха в максимална степен миналият вторник. Тогава ПСЖ спечели надстрелката с 5:4, а до почивката бяха паднали цели 5 попадения. Това се случи в турнира за първи път от 7 април 1982 година. Тогава именно Байерн гостува на ЦСКА пред препълнения "Васил Левски" и българите се оттеглят след първата част с преднина от 3:2, същата, която имаха французите миналата седмица за 45 минути игра. В крайна сметка "червените" взимат превес с 4:3, но губят полуфиналния реванш след 0:4. Сега е трудно да се представи, че ПСЖ ще е толкова безпомощен в Мюнхен.

Байерн още миналият месец си осигури защита на титлата в Германия и сега просто поддържа състезателно темпо в Бундеслигата за някои от титулярите и повечето от резервите си. Това резултира в 3:3 с последния Хайденхайм у дома миналата събота. Баварците изоставаха с 0:2 до 44-ата минута и с 2:3 до десетата минута от добавеното време на втората част, когато автогол ги спаси от унижение. Те имат да мислят и за финала в Купата на Германия срещу Щутгарт на 23 май. Бара Ндиайе, Маусън Кардосо, Серж Гнабри, Касиано Киала и Уисдъм Майк за аут за двубоя. За сметка на това старши треньорът - Венсан Компани се връща от наказание и ще може да наставлява възпитаниците си от тъча, след като в Париж гледаше от трибуните.

ПСЖ също допусна грешна стъпка в първенството във вторник вечер и по подобие на германците, заложи масово на резервите си, което доведе до 2:2 срещу Лориен вкъщи. Възпитаниците на Луис Енрике, обаче не са си свършили работата, защото още не са сигурни шампиони. Водят с 6 точки пред втория Ланс при равен брой изиграни срещи 3 кръга преди края, но изкараха късмет, защото самият Ланс също записа реми, ала с Ница навън. Съставът отново ще е без титулярния си вратар - Люка Шевалие, Куентин Нджанту, а в лазарета влезе и десният бек - Ашраф Хакими, който се контузи точно в първия полуфинал. По-рано през сезона, но в основната фаза ПСЖ отстъпи пред Байерн с 1:2 в Париж, но французите надделяха в 1/4-финалите на Световното клубно първенство през лятото.

Крайният победител ще срещне на финала в Будапеща на "Пушкаш Арена" Арсенал. Лондончани са на първи мач за трофея от 20 години. ПСЖ е настоящ първенец, а Байерн за последно игра за ушатата купа през 2020-а. По ирония на съдбата тогава баварците победиха именно ПСЖ за крайното 1:0 в Лисабон.

Palmsbet.com дава 1.62 за Байерн, 5.33 се котира равенството, а двойката е 4.00. Bethub.bg оценява единицата на 1.64, хиксът е 6.00, а успех за ПСЖ - 4.33.