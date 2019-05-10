Доста интересни мачове за юношите на Дунав

© ФК Дунав През следващите дни предстоят доста интересни мачове с участието на юношеските гарнитури на ФК Дунав (Русе). Ето и графика на двубоите:



Елитна група до 19 г. – 27 кръг, 13.05.2019, 16.30 ч.



ДУНАВ – Локо Пловдив, Градски стадион – Русе



Елитна група до 17 г. – 27 кръг, 11.05.2019, 11.00 ч.



Монтана – ДУНАВ



Юноши младша възраст – родени след 01.01.2002 г. – 24 кръг, 10.05.2019, 11.00 ч.



ДУНАВ – Одесос, ст. Дунав – изкуствен терен



Деца – родени след 01.01.2004 г. – 24 кръг, 10.05.2019, 12.30 ч.



ДУНАВ (2004) – Одесос, ст. Дунав – изкуствен терен



Спартак Вн. – ДУНАВ (2005), 12.05.2018, 11.30 ч.