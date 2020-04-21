Àäâîêàòè íà óáèåöà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñïåøíî ïðåõâúðëÿò èìîòè è ôèðìè

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:03 / 21.04.2020Êîìåíòàðè (37)98
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Òðèìà àäâîêàòè íà ñåìåéñòâîòî íà íàäðóñàíèÿ óáèåö íà Ìèëåí Öâåòêîâ – Êðèñòèÿí Íèêîëîâ, ïî ñïåøíîñò ñà çàïî÷íàëè äà ïðåõâúðëÿò èìóùåñòâî è ôèðìè íà òðåòè ëèöà ÷ðåç ôèêòèâíè ñäåëêè, àëàðìèðà ïðåä Lupa.bg þðèñò, çàïîçíàò ñúñ ñõåìàòà.

Íåãîâèòå êîëåãè ñà ñå àêòèâèðàëè ïîä ïàðà îùå ñóòðèíòà è ñà çàïî÷íàëè äà ïðîìåíÿò ñîáñòâåíîñòòà íà èìîòè, àïàðòàìåíòè, àâòîìîáèëè, ôèðìè è áàíêîâè ñìåòêè íà ðîäèòåëèòå íà íàäðóñàíèÿ øîôüîð – Äåñèñëàâà Êðóìîâà Ïåøåâà è Àñåí Àëåêñàíäðîâ Íèêîëîâ.

Ïîñëåäâàõà ïðèçèâè êúì ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ äà íàëîæè çàïîð íà öÿëîòî èìóùåñòâî è áàíêîâè ñìåòêè íà ôàìèëèÿòà, áëèçêà äî ïîäñúäèìèÿ îëèãàðõ Ìèíþ Ñòàéêîâ è äà íå ñå ïðèçíàâàò íèêàêâè ñäåëêè ñúñ çàäíà äàòà, çà äà ìîæå äåöàòà íà æóðíàëèñòà äà áúäàò ïîíå ôèíàíñîâî êîìïåíñèðàíè çà çàãóáàòà íà ñâîÿ áàùà.

Àóäèòî Q7 ñ íîìåð ÑÀ7222ÕÀ, ñ êîåòî áå áëúñíàò Ìèëåí Öâåòêîâ, ñå âîäè ñîáñòâåíîñò íà ôèðìà "Äåñèñëàâà Ïåøåâà-Êîìåðñ" ÅÒ, êîÿòî ñå çàíèìàâà ñ âèíîïðîèçâîäñòâî. Ñîáñòâåíè÷êàòà Äåñèñëàâà Êðóìîâà Ïåøåâà å ñúäðóæíèê íà Ìèíþ Ñòàéêîâ â "Ñèñ èíäúñòðèñ", "Òîïàç ïðîäàêøúí" è Âèíïðîì "Êàðíîáàò". Âúâ ôèðìà "ÀÑ ÎÏÒÈÌÓÑ" ÅÎÎÄ Ïåøåâà å ñúäðóæíèê ñ áàùàòà íà äæèãèòà - Àñåí Àëåêñàíäðîâ Íèêîëîâ, êîéòî å ñâúðçàí ñ íåÿ â îùå 8 ôèðìè.

Ïî-ðàíî äíåñ ìàéêàòà íà Êðèñòèàí Íèêîëîâ áå çàäúðæàíà çà 24 ÷àñà, çàùîòî å ñîáñòâåíèê íà àâòîìîáèëà. Îðãàíèòå íà ðåäà ùå èçÿñíÿâàò çàùî ãî å äàëà íà ñèíà ñè äà ãî øîôèðà.

Àäâîêàòèòå íà Ìèíþ Ñòàéêîâ - Ëú÷åçàð Òàêîâ è íåãîâèÿò ñèí, ñà ïîåëè çàùèòàòà íà 22-ãîäèøíèÿ óáèåö. 

Ïî-ðàíî äíåñ ìÿðêàòà çà çàäúðæàíå íà äæèãèòà áå óäúëæåíà íà 72 ÷àñà. Ìåæäóâðåìåííî Èêîíîìè÷åñêà ïîëèöèÿ çàïî÷âà ïðîâåðêà íà ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî å çàêóïåí ëóêñîçíèÿò ìó äæèï. Íèêîëîâ èìà øîôüîðñêà êíèæêà îò 2016 ã. è åäíî ðåãèñòðèðàíî íàðóøåíèå äî ìîìåíòà.




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Ìàéêàòà íå ñè å âúçïèòàëà êåëåø÷åòî é.
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Çà ñåìåéñòâî Íèêîëîâè ñëåä ôàçà 1 íà èñòåðè÷íî òðóïàíå íà ìàòåðèàëíè îáåêòè è îõîëåí æèâîò çàïî÷âà ôàçà 2: èçïëàùàíå íà êðåäèòèòå ñ ìúêè, ñòðàäàíèÿ è áàâåí îãúí. Ñúâåñòòà å íàé-æåñòîêèÿ ïàëà÷.
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êîé ùå èì ãè ïîëçâà áå ,òîÿ íåùàñòíèê äà íå ñè âúîáðàçÿâà ìàéêà ìó, ÷å ïîêîëåíèå ùå ïðàâè è æèâîò ùå èìà ,òîâà áåøå áå íåùàñòíèöè , êðàÿò âè èäâà ,ìîæå áàâíî ,íî å ñèãóðíî
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Íå å ÷åñòíî..ïðîñòî íå å ...êúäå ñìå íèå õîðàòà..äà ñå ñúáóäèì îò äúëáîêèÿ ñè ñúí..äîêîãà òàêèâà "ëåêåòà"ùå áåç÷èíñòâàò â òàçè äúðæàâà..à íèå íåêà ñè ñòîèì â ÷åðóïêèòå...ðŸ¥ºðŸ¥ºðŸ¥ºðŸ¤«ðŸ¤«ðŸ¤­ðŸ¤­ðŸ˜©ðŸ˜©ðŸ
˜©ðŸ˜·ðŸ˜·ðŸ˜·
íà 20.04.2020 ã.
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Àìè ùå ïðåõâúðëÿò. Òå â òàçè ïàðòèÿ íÿìàò çàäðúæêè è ñêðóïóëè.Âñè÷êî ñè ïðàâè â èìåòî íà ïàðòèÿòà. Íî ïî-âàæíî å äà ðàçáåðåì íå çà èìîòèòå à êîé å ïîðú÷èòåëÿò,çà êîåòî ñèëíî ñå ñúìíÿâàì,çàùîòî è ãåøåôòóðàòà å êàòî öàöàðàòóðàòà.
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Ïðåõâúðëÿò ñ äíåøíà äàòà.Ùå ñå äîêàæå äàëàâåðàòà ïðè æåëàíèå çà ñïðàâåäëèâîñò.
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Àêî áåøå óáèë íÿêîé ïåíñèîíåð íà óëèöàòà,äàæå íÿìàøå è äà ðàçáåðåì, òàêà ëè å???
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