Áîðèñîâ: Íÿìà ïîëçà îò ìàñîâîòî òåñòâàíå çà êîðîíàâèðóñ

© , , . COVID-19 .







" 15 30 . - , , . , , . ", .



, , . , , .



ae o eaeo a oea a oooo eee ooco ee o "aca aa a ae A ec o oae a a o eeeo a aaa a "a ecoa aa A.



"aoaa cea e eo aa a ac, ao a aeo eooaa", o e aaoo a aeceo aceae ee oo oco.



"e aec-eceae a E aee ecee oa a co, oeo ce ce ooo c E, cc C. ea e ece o oec a a ae a ca a ce aa, e o e a aa ae. C oo c cae a e a oao. a oa ce aaa ec a ee ea oa - e oa a ec o oae a a o eeeo a aaa a "a ecoa aa A. oa ee oceoo cae, a a e a coca a a aa", oc oco.



"aee, e e 2018 . acoo aeco a eae a ceae Eoec ao c. a ce oca co oe a oa. oceoo, oeo ocaa, e eeo a ao aa a "a ecoa aa A", o aca oao. ea e oea a 6 a, aae e cec ec. 4 o 6 a ca ea ceo e eae cea a cec eca.