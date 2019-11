© Mae xopa cĸaacĸe pa, Xoa epa e peĸapa a- epo o oa c ĸao aĸo paoe. O x a-oa cee oa ce oac a ee. B cpaaa oaĸaaa aĸoc a paae a aapa a pya e 41,9 o.



Toa coa o a a "Epoca", paea oaĸaa a epoa a aĸoc a aapa a pya a epoecĸe paa, ĸoo ĸ 2018 oa ca a 15 o.



Maĸo o-ĸpaĸ e e o epo a paae a ccee ѝ pa - a cpeaa poeoc a paoa e 39,9 o, a Hope - 39,6 o, a a - 38,6 o.



cĸaacĸ peo c a- epo a oaĸaa aĸoc a aapa a pya ce oaa Xoa c 40,5 o, ceaa o ĸooĸa oep 1 a Cap ĸoe - epa, c 38,7 o.



Cpe pae eĸ a poooo oc e a. Ta aee e pa a ce py 31,8 o o oa c, pe a ce ecopa. 32,4 32,9 o e epo a coeo Xpa p.



ap e oaa paa, ĸao y ac aee ce oaĸa a pao o cpeo 33,1 o, pe a ce ecopa. a Py oaĸa epo e o 33,5 o, ĸaĸo a Πoa. Epoecĸ c (EC) a Typ o epo e a-ĸpaĸ - 29,4 o.



Πpe 2018 oa cpeaa poeoc a aĸ pyo o a e c e 36,2 o c 3,3 o o- o o pe 2000 oa. Mee e ce py c 4,9 o o-o o ee - cpeo 38,6 o a x p 33,7 o a ae, oĸaa oe cea a Epoca.