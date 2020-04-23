ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
|Ãåíåðàëúò ñïàçè îáåùàíèåòî ñè, äúùåðÿòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñå ïðèáðà â Áúëãàðèÿ
Íà ëåòèùåòî 24-ãîäèøíàòà Êàëèíà è áèâøàòà ñúïðóãà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñà áèëè ÷àêàíè îò åêèï íà Âîåííîìåäèöèíñêà àêàäåìèÿ, êîéòî å âçåë ìàòåðèàë çà òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñ îò äâåòå. Ñëåä èçëèçàíå íà ðåçóëòàòèòå îò òåñòâàíåòî, àêî ñà îòðèöàòåëíè, ìàéêàòà è äúùåðÿòà ùå ìîãàò äà ïðèñòúïÿò êúì îðãàíèçèðàíå íà ïîãðåáåíèåòî íà 53-ãîäèøíèÿ âîäåù.
Òàçè ñóòðèí ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè çàÿâè, ÷å å ïîåë ëè÷åí àíãàæèìåíò çà ìëàäàòà æåíà, òúé êàòî ñïîðåä ïðàâèëàòà ïðè çàâðúùàíåòî ñè â Áúëãàðèÿ òÿ òðÿáâàøå äà áúäå ïîñòàâåíà 14 äíè ïîä êàðàíòèíà.
"Îùå â ïúðâèÿ äåí ñëåä ñìúðòòà íà âàøèÿ êîëåãà, çà êîåòî ïàê èçïîëçâàì âúçìîæíîñòòà äà èçêàæà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà íåãîâèòå áëèçêè è êúì âñè÷êè âàñ îò ãèëäèÿòà, òîé áåøå îáè÷àí è ïðèçíàò æóðíàëèñò - îùå íà ñëåäâàùèÿ äåí ã-æà Ãåíêà Øèêåðîâà ñå ñâúðçà ñ ìåí, óòî÷íèõìå íÿêîè ïîäðîáíîñòè è ñúì ïîåë ëè÷åí àíãàæèìåíò êúì òîâà", êàçà â îòãîâîð íà âúïðîñ ïî âðåìå íà äíåøíèÿ áðèôèíã Ìóòàô÷èéñêè.
Ãåíêà Øèêåðîâà è Ìèëåí Öâåòêîâ âîäåõà ïðåäàâàíåòî "Àëòåðíàòèâàòà" ïî TV1. Òî ñòàðòèðà ñàìî ïðåäè 3 ñåäìèöè.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 47
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/8 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 9 ÷. è 38 ìèí.
0
íà 22.04.2020 ã.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà