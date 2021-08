ИТН: След Ива Митева за премиер може да поискат и Снежанка

© a eoa a ae c e aa. oa aa e "Frognews" oa o aa.



"aoo ce oea, e o ca. eoeeo a ea a e ee o eae ao . oa ce a oe e e. Cc c ce oe a oca Ceaa ceee ea, oa o oaa a Ca oo.



e ca aeo, e a aoo o o oe e ca oe a ocoa - o c , o c . " a aa c, oca o .



e e ceceae a Aaac Aaaco a, e eceae a aaea a ea a oo eoee a c-eceae. ec c ee o oo a. oa aeo o .



O ea oo aa ao ceeo aaa, a oeo a a ce ae aa. o e e cae co a o oeca ca e ce ae e ocee ac a ccae a ae. Oaaa ca aooco ocoo C . ee a ca ee, e ao e ea a acaa a eoo, eo ce oa a o.