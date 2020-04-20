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|Îòâåäîõà â ÑÄÂÐ ïðåäèçâèêàëèÿò êàòàñòðîôàòà ñ Ìèëåí Öâåòêîâ, äåëîòî ìèíàâà ïîä ñïåöèàëåí íàäçîð
Òðàãè÷íèÿò èíöèäåíò ñòàíà îêîëî 18:00 ÷àñà íà Âåëèêäåí â Ñîôèÿ. Æóðíàëèñòúò ñïðÿë íà ÷åðâåí ñâåòîôàð ïðåä ñòîëè÷åí ìîë íà áóë. "×åðíè âðúõ". Îòçàä ñå âðÿçàëà êîëàòà íà 22-ãîäèøíèÿ Êðèñòèàí Íèêîëîâ. Ìëàäèÿò øîôüîð ñå îêàçàë ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êàíàáèñ è àìôåòàìèí.
Ñïåøíèòå ìåäèöè, ïðèñòèãíàëè íà ìÿñòîòî, óñòàíîâèëè, ÷å æóðíàëèñòúò âñå îùå èìà ïóëñ. Ëèíåéêàòà òðúãíàëà êúì "Ïèðîãîâ", íî íà ïúò çà áîëíèöàòà Ìèëåí Öâåòêîâ èçäúõíàë.
Ñëåä ôàòàëíàòà êàòàñòðîôà Êðèñòèàí Íèêîëîâ å çàäúðæàí çà 24 ÷àñà â 4 ÐÏÓ, à äíåñ å îòâåäåí â ÑÄÂÐ. Îò ïðîêóðàòóðàòà ñúîáùàâàò, ÷å ìÿðêàòà ìó çà çàäúðæàíå å óäúëæåíà íà 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà äåæóðíèÿ ïðîêóðîð. Ïðåäñòîè âíàñÿíå íà èñêàíå ïðåä Ñîôèéñêèÿ ãðàäñêè ñúä çà íàëàãàíå íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà".
Íèêîëîâ èìà øîôüîðñêà êíèæêà îò 2016 ã. è åäíî ðåãèñòðèðàíî íàðóøåíèå äî ìîìåíòà.
Â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî å óñòàíîâåíî, ÷å óïðàâëÿâàíèÿò îò Êðèñòèàí Íèêîëîâ àâòîìîáèë å ñîáñòâåíîñò íà òúðãîâñêî äðóæåñòâî, ÷èéòî ñîáñòâåíèê å ìàéêà ìó. Íà Èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèöèÿ å âúçëîæåíî äà èçâúðøè ïðîâåðêà çà èçÿñíÿâàíå íà ïðîèçõîäà íà ñðåäñòâàòà çà çàêóïóâàíåòî íà äæèïà.
Ïî ðàçïîðåæäàíå íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî å âçåòî íà ñïåöèàëåí íàäçîð îò Âúðõîâíàòà êàñàöèîííà ïðîêóðàòóðà, ïèøå îùå "Íîâà ÒÂ".
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Êîìåíòàðè (22)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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