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|Ïëîâäèâ ïî÷èòà âåëèêèÿ Ñòåôàí Äàíàèëîâ
Òàçè ãîäèíà òåàòðàëíèÿò ôîðóì çàïî÷âà íà 11 ñåïòåìâðè, êîãàòî ùå áúäå ïî÷åòåí ïàòðîíúò è îñíîâàòåë ïðîô. Ñòåôàí Äàíàèëîâ. Ñëåä òîâà ùå áúäå îòêðèò áàðåëåôúò íà ôàñàäàòà íà êàìåðíàòà çàëà íà Äðàìàòè÷íèÿ òåàòúð â Ïëîâäèâ, êîÿòî âå÷å íîñè íåãîâîòî èìå. Ïðîôåñîðà çàïî÷âà òåàòðàëíàòà ñè êàðèåðà îò Êàìåðíàòà ñöåíà. Çíàêúò, ñúòâîðåí îò ñêóëïòîðà Äèìèòúð Ðàøêîâ, å èçðàáîòåí îò áðîíç â ñïåöèàëíà ëåÿðíà, ïîðú÷àí è ôèíàíñèðàí îò Äèìèòúð Ãåîðãèåâ, êîéòî å äúëãîãîäèøåí ñïîíñîð íà ôîðóìà. Èçîáðàçÿâà îñâåí ëèöåòî, òàêà è ðúêàòà íà Ìàñòåðà è ñïåöèôè÷íèÿ ìó ïîäïèñ.
Ôåñòèâàëúò ïðîäúëæàâà ñ ïðåìèåðè íà êíèãè, ïðîæåêöèè íà ôèëìè, äèñêóñèè äî 21 ñåïòåìâðè, êîãàòî å îôèöèàëíîòî çàêðèâàíå. Ñòóäåíòèòå îò ïîñëåäíèÿ êëàñ íà ïðîôåñîðà â ÍÀÒÔÈÇ ùå èçíåñàò ñïåêòàêúëà "Àïëîäèñìåíòè çà Ñòåôàí Äàíàèëîâ".
Âñè÷êè ïðîÿâè ùå ñà ñ áåçïëàòåí âõîä, íî ñ ïðåäâàðèòåëíî ïîëó÷åíè îò êàñàòà ïðîïóñêè, ñ öåë ñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè è îãðàíè÷åíèåòî çà ïîñåòèòåëè íà êóëòóðíè ñúáèòèÿ. Ïðåäñòàâëåíèåòî íà ñòóäåíòèòå íà Ëàìáî ùå áúäå ñ áèëåòè ïî 10 ëåâà.
Ìîòîòî íà 24-òîòî èçäàíèå íà "Ñöåíà íà êðúñòîïúò" å "Òåàòúðà. Ãîðäîñòòà". Ïî òðàäèöèÿ ñâîÿòà ïîäêðåïà çà ôåñòèâàëà äàâàò Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà è Îáùèíà Ïëîâäèâ, êàêòî è ñïîíñîðè.
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