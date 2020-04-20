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|Ñëàâè Òðèôîíîâ: Ñ Ìèëåí èìàõìå óãîâîðêà äà ìè ãîñòóâà äîâå÷åðà
Çàùîòî Ìèëåí ïðàâåøå òåìè, êîèòî äðóãèòå ïóáëèöèñòè÷íè ïðåäàâàíèÿ íå ñìååõà äà íàïðàâÿò. Òî íå ÷å å èìàëî è ìíîãî äðóãè ïóáëèöèñòè÷íè ïðåäàâàíèÿ...Âñúùíîñò, "×àñúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ" áåøå åäíî îò ìàëêîòî òàêèâà ïðåäàâàíèÿ. Â 00:00 ÷àñà.
Ìèëåí áåøå ðàçëè÷åí, áåøå îáåêòèâåí, áåøå ÷îâåê, êîéòî æèâî ñå èíòåðåñóâàøå "Êàêâî ñòàâà?", è íàé-âàæíîòî - áåøå ñâîáîäåí.
Ñ Ìèëåí èìàõìå óãîâîðêàòà äà ìè ãîñòóâà âúâ "Âå÷åðíîòî øîó íà Ñëàâè Òðèôîíîâ" â ïîíåäåëíèê âå÷åð. Òîåñò äíåñ. Ïîêàíèõ ãî äà ãîâîðèì çà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî, îñîáåíî â òàçè èçâúíðåäíà ñèòóàöèÿ.
Ñúñ ñèãóðíîñò ùÿõìå äà ãîâîðèì è çà ïîñëåäíèÿ ïîñò íà Ìèëåí â èíñòàãðàì, êîéòî ãëàñè: "Ìàñêèòå ñà çà äà ìúë÷èòå, à íå çà äà âè ïàçÿò".
Ñâåòúë ïúò, Ìèëåíå! Èìàõìå íóæäà îò òåá! Ùå íè ëèïñâàø!
Òîâà íàïèñà Ñëàâè Òðèôîíîâ â ëè÷íèÿ ñè ïðîôèë â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê.
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