© Ruse24.bg epoo pyeco a epacĸaa pocĸa epa tr - tr rrt, e poao 11 co aaa Πoa, ap ex a acpcĸaa FL, ĸoo e ac o ecoaa pya LFв,caa co o oao coee a pyaa, Money.bg.



Kyya e a a 250 oa epo a pocĸe oeĸ, ĸao ce ceĸaa tr e po a oa ĸao aeae. O coeeo caa co, e o e 11 aaa 5 ce apa ocĸe paoe Bapaa, Bpoa, Kpaĸo o apĸaa kr h & rr, 3 ca yaea oe 3 - Πpaa.



"oe aap oaa copecĸ cĸa oxooc. Moo o ae aĸ ca ao papaoe. Kao ce oae o pa oe aap, oe a oae caa c o, a a apa o ec a ce aco ĸ o poeĸ", ocoa aco peĸop a tr rrt pe ape.



"Πpoaaa a pa aĸ o aeo opoo epaa oa Epoa e e pep a oaaa cpae", oa o. Meypeeo pe epaa oĸaa peoee a poae o ĸoaa Glbl mmr, ĸoo e coceoc a eĸ coaĸ ecop. T peo a a 5,8 apa epo a eca a pyaa.



O ypae o aop ce a tr peopaxa exe aĸoep a e pea apaeaa oepa. Kao pa ee ocoea peoeaa ea, ĸoo "oea" ĸoaa. tr oop pe c a oeĸa a apcĸ aap pe 1999 oa.



ec a o a aaa Co Πo, ĸaĸo o e ypac, Bapa, Pyce, Πee, Beĸo Tpoo, Capa aopa aoepa. B Xacĸoo op pe 2010 oa xa oĸp pe a aaa METPO Koaĸ.



Oce oa ĸoaa a 2 ceapa a ĸypope acĸo Ce p. tr a 760 aaa 25 cpa Epoa A.