Блести, а днес навърши 48

© Актрисата Ева Лонгория е родена на 15 март 1975 г. в Корпус Кристи, щата Тексас, САЩ. Бъдещата холивудска звезда е най-малката от четири сестри. Любопитна подробност е, че трите сестри на тъмнокосата и тъмноока красавица са със светли очи и коси.



Ева Лонгория стана световноизвестна с ролята на Габи Сулис в сериала "Отчаяни съпруги“, но има над 50 роли в киното и телевизията. Кариерата ѝ в Холивуд започва с малка роля в "Бевърли хилс, 90210“, следват "The Young and the Restless“, "Dragnet“, "Отчаяни съпруги“, "Черни Дни“, "Хем боли, хем сърби“, "Mother Up!“, "Бруклин 9-9“, "Telenovela“, "Империя“, "Зад борда“, припомня Darik.



От 2016 г. Ева Лонгория е омъжена за мексиканския медиен магнат Хосе "Пепе" Бастон. Красавицата роди първото си дете на 19 юни 2018 г. Бебето е момче и се казва Сантяго Енрике Бастон.



Зад гърба си Ева има още два брака – с актьора Тайлър Кристофър (от 2002 до 2004 г.) и с баскетболиста Тони Паркър (от 2007 до 2011 г).