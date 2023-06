Дисни отложи продължението на "Аватар" 3

© Може би след като най-накрая станахме свидетели на Avatar: The Way of Water, сте си помислили, че всичко вече ще нормализира и няма да се налага да чакаме особено много за следващите филми от поредицата. И ще се окаже, че сте сгрешили: Disney обяви множество забавяния, които засягат множество заглавия, включително и вселената на Pandora.



Новите дати за премиера на филмите от поредицата са както следва:



Avatar 3: 19 декември 2025 г. (отложено от 2024 г.)



Avatar 4: 21 декември 2029 г. (отложено от 2026 г.)



Avatar 5: 19 декември 2031 г. (отложен от 2028 г.)



Забавянията се превърнаха в шега сред феновете на франчайза, тъй като те трябваше да чакат цели 13 години между първия Avatar (2009 г.) и продължението му Avatar: The Way of Water (2022 г.).







За щастие на Disney чакането изглежда не потисна ентусиазма на почитателите, тъй като Avatar: The Way of Water абсолютно смаза боксофиса, като събра 2.3 млрд. долара и се превърна в третия най-касов филм на всички времена.



Variety съобщи, че докато някои забавяния на Marvel са се дължали на производствени проблеми около трудовите спорове в Холивуд, забавянията на Avatar са били, за да "позволят на отдела за постпродукция и визуални ефекти да продължи да разширява, развива и усъвършенства различните екосистеми в огромния свят на Пандора".







Джейсън Герасио от Business Insider пише, че вторият филм е "новият еталон в създаването на CGI блокбастъри".



"Колкото и първият Avatar да беше визуално чудо, той бледнее в сравнение с това, което Камерън и екипът му направиха с продължението", пише в ревюто си Герасио.



"Всеки филм Avatar е вълнуващо, но епично начинание, което изисква време, за да се доведе до нивото на качество, към което ние като режисьори се стремим и което публиката очаква", написа в Туитър продуцентът Джон Ландау. "Екипът работи усилено и няма търпение да върне публиката на Пандора през декември 2025 г."