Доли Партън е човек с голямо сърце, вижте какво направи

© Зад големия талант на певицата Доли Партън се крие човек със също толкова голямо сърце. Изпълнителката сбъдна предсмъртното желание на свой верен фен, който е болен от рак. Тя му изпяла по телефона вечния хит "I will always love you".



Ле Гранд е болен от рак на дебелото черво в четвърти стадий и казва, че разговорът с кънтри звездата е бил в списъка му с неща, които трябва да направи в края на земния му път. "Не мога да повярвам! Една от мечтите ми се сбъдна!", сподели болният мъж във видео, което снима неговата съпруга.



Доли Партън е известна с благотворителните си акции и доброто си сърце, като това не е първият път, когато звездата подава ръка на нуждаещ се човек, пише NOVA.