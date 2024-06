Дженифър Лопес призна за Бен Афлек

© Дженифър Лопес заяви, че в света има много "негативизъм" на фона на спекулациите относно раздялата с актьора Бен Афлек и внезапната отмяна на лятното ѝ турне в САЩ.



54-годишната Лопес похвали феновете си, че продължават да я подкрепят, докато тя се опитва да запази надеждата си. Певицата и актриса заяви, че е "страхотна новина", че новоизлезлият ѝ филм "Атлас" е "отново номер едно в света тази седмица", пише Mirror.



Изявлението на звездата дойде, след като тя отмени лятното си турне This Is Me Live в САЩ, броени седмици преди началото му да бъде дадено.



Първоначално турнето беше в подкрепа на деветия ѝ студиен албум This Is Me Now и трябваше да започне в Орландо на 26 юни.



По това време Live Nation заяви: "Дженифър си взема отпуск, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели".



Певицата каза, че е "с разбито сърце и съсипана", докато обясняваше причините, поради които е разочаровала феновете си.



Оттогава се твърди, че съпругът ѝ Бен Афлек се е изнесъл от дома им в Лос Анджелис. Източници от САЩ твърдят също, че двойката от известно време живее отделно.



Холивудската звездна двойка, която беше сгодена, преди да се раздели през 2004 г., сключи брак на широко рекламирана сватба през юли 2022 г.



Сватбеното им щастие не продължи дълго, като загрижеността за отношенията им нарасна на фона на снимки, на които Бен изглежда ядосан и некомфортно в компанията на съпругата си.



Слуховете продължиха да се разпространяват, след като двойката не беше виждана заедно от месеци. Те се събраха отново, за да гледат детето на Бен – Фин, на училищна пиеса през май, припомня БГНЕС.