© Елтън Джон изнесе последното шоу от последното турне в кариерата си в събота вечер. Турнето е обявено за последно след повече от пет десетилетия.



Изпълнителят каза на почитателите си, че ще останат в "ума, сърцето и душата му“ при закриването на последния концерт от прощалното му световно турне, който бе в Швеция.



От 2018 г. 76-годишният музикант обикаля света с шоуто си "Farewell Yellow Brick Road“ и вторият концерт в Теле2 Арена в Стокхолм бе последната от 330-те дати в турнето.



Мегазвездата поднесе запомнящ се спектакъл, продължил два часа и половина, в който изпълни 23 от хитовете си, смени четири впечатляващи костюма, а фронтменът на "Колдплей“ - Крис Мартин, изпрати изненадващо послание на благодарност за всичко, с което Елтън Джон е подкрепял други артисти през кариерата си.



В характерния си бляскав стил изпълнителят на "The Rocket Man“ се появи на сцената с черен смокинг с червени, сини и сребърни пайети по реверите и с чифт червени слънчеви очила и откри шоуто с "Bennie And The Jets“.



Преди да запее "Border Song“, той посвети изпълнението на покойната Арета Франклин, записала кавър на песента през 1972 г., и я нарече "кралицата на соул музиката“.



Последваха наелектризиращи изпълнения на "Tiny Dancer“, "Have Mercy On The Criminal“, "Rocket Man“, както и емоционалното представяне на "Candle In The Wind“, която Джон изпя през 1997 г. на погребението на Даяна, принцеса на Уелс, припомня БТА.



Певецът отдели време, за да благодари на бенда и на екипа, с който работи по прощалното си турне и посвети на тях и на семейството си песента "Don't Let The Sun Go Down On Me“. Последното изпълнение от програмата бе на "Saturday Night's Alright For Fighting“, когато златни конфети се изписаха на сцената и върху публиката. извикан на бис, Елтън Джон се върна на сцената за още няколко изпълнения.



Между тях по видеовръзка се включи Крис Мартин, който бе на концерт с "Колдплей“ в Гьотеборг.



"Искаме да кажем, всички ние тук, всички артисти, които обичаш, и вдъхновяваш и на които помагаш - обичаме те толкова много, така благодарни сме за всичко, което си правил за нас“, каза фронтменът на "Колдплей“.



Той го приветства и за работата на фондацията за борба със СПИН, за подкрепата за ЛГБТ общността, за приноса му в света на модата и на музиката.



"Много те обичаме, щастливо пенсиониране, ще ни липсваш много“, каза Мартин.



Елтън Джон се обърна към публиката си след изпълненията с думите: "Имах най-прекрасната кариера, невероятна. 52 години чиста радост от музиката, какъв късметлия съм, че мога да свиря?! Но нямаше да съм тук, ако ви нямаше всички вас. Вие купувахте синглите, албумите, компактдисковете, билетите за концертите, а знаете колко обичам да свиря и пея на живо. За мен да свиря и пея за вас беше кръвоносната ми система и вие бяхте великолепни - благодаря. Никога няма да ви забравя. Имал съм толкова много концерти, как мога да забравя?! Вие сте в ума, и в сърцето ми, и в душата ми, благодаря толкова много“.



Елтън Джон потвърди, че повече "никога няма да бъда на турне“, но разкри, че може да направи нещо "еднократно“ в бъдеще.