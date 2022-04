Какво трябва да знаем за cash out функцията на БЕТАНО

© За да изберем най-добрият за нас букмейкър, следва да обърнем внимание освен на бонусите, които предоставят, и на различните функционалности, които са заложили в платформите си. Някои от тях могат значително да ви помогнат в реализирането на по-висок успех при всеки залог. Една такава е cash out функцията, която БЕТАНО предоставят на всеки свой потребител. Тя определено си струва и не бива да пропускате всяка възможност, която предоставя. Какво трябва да знаете за тази изключително важна функционалност и как можете да се възползвате от нея в сайта на Betano? Отговорите на тези въпрос ще откриете в следващите редове.



Правенето на залог, само по себе си, е едно рисково занимание. Кога ще спечелим и кога ще загубим, няма как да знаем никога изцяло, но има как да упражним известен контрол върху последствията. Именно това ни позволява невероятната функция cash out, която неслучайно е предпочитана от повечето играчи в ежедневието им. За щастие, Betano могат да я предложат също.



В спорта всичко се случва много бързо и можем да наблюдаваме големи обрати само за няколко минути. Мачът тръгва във ваша полза, но след известно време нещата вървят към промяна, която не ви харесва. Какво да направите тогава? За да не загубите напълно всички вложени средства, можете да изтеглите сумата, която сте спечелили до момента. Така си гарантирате едни минимални загуби и можете да продължите да наблюдавате процеса като страничен зрител, за да видите дали сте направили правилния избор.



Следва да знаете, че тази опция е достъпна за определени спортове, предлагани от Betano. Можете да откриете cash out във фишовете си, които включват игри от сферата на футбола, баскетбола, тениса и хокея на лед. За почитателите на залагането на живо, можем да кажем, че тази възможност е достъпна и при тези ситуации, което е повече от страхотно и вдига адреналина още повече. Няма как обаче да не споделим, че тази страхотна оферта не е достъпна за любимите Betano Мисии, която са една от специалните опции на букмейкъра.



На следващо място, искаме да споменем как можете да извършите самата опция. За да се възползвате от изтеглянето на своите средства, на първо място следва да се отправите към секцията с направените вече от вас залози. Когато цъкнете върху някой от тях, ще разберете дали е възможно да го затворите. При отваряне на прозореца на залога, може пред вас да излезе бутон "Затвори залог“. Той идентифицира възможността да пристъпите към действие и да стопирате евентуалното намаляване на средствата в сметката си.



Точно до него ще е изписана и сумата, която можете да си възвърнете. Тя не винаги ще е такава каквато ви се иска обаче. Цифрата може да варира в зависимост как се развива мачът. Ако той върви в благоприятна посока спрямо вашето предположение, то сумата най-вероятно ще е на печалба за вас. Ако обаче ситуацията е точно обратната, може да е по-малка от заложеното. Все пак, важното е, че ще сте на по-малка загуба отколкото ако не се възползвате от cash out.



Cash out на Betano е една любима опция на всички запалени играчи, защото тя може значително да запази и спаси част от техните средства. От ваша страна не се изискват никакви допълнителни усилия. Можете лесно да проверите дали всеки от направените залози, може да бъде затворен. Страхотна опция, която Betano не пропускат да ви предложат и това успява да привлече още повече верни фенове към сайта им.