Кои са световните компании в производството на ротативки?

© Ротативките без съмнение са едни от най-обичаните от хазартните личности игри. Те предоставят страхотно забавление, за което не са нужни стратегии и твърде много мисли. Необходимо е само да се отпуснете и да се наслаждавате на печалбите!



А ето и кои са най-популярните световни компании в производството на ротативки.



Bally Technologies



Bally Technologies е една от най-старите и известни компании в този списък. Тя е открита през 1968 г. и предлага огромен набор от игри. Ако името звучи познато, това е, защото компанията е достатъчно голяма, за да участва в множество аспекти на бизнеса.



Налично е и нейно казино в Лас Вегас.



Ainsworth Game Technology



Ainsworth Game Technology е австралийска компания, която работи повече от 20 години. Компанията е кръстена на основателя си Лен Ейнсуърт.



Тя е публично регистрирана под абревиатурата AGI на австралийския фондов пазар. Разработчикът има седалище в Нюингтън, Сидни, Австралия.



EGT Interactive



"EGT“ в EGT Interactive означава "Euro Games Technology“. Това трябва да ви даде добра представа къде се намира компанията и кой пазар обслужва – Европа, разбира се.



Подобно на много от компаниите в този списък, EGT се фокусира изключително върху интернет и пазара за мобилни игри. Няма да видите техните игри в традиционните наземни казина в Лас Вегас или Атлантик Сити. Най-известната игра сред огромното портфолио на ЕГТ е 20 Супер Хот - 20 линейна ротативка с плодова тематика. 20 линейните слотове на ЕГТ са хит сред играчите в България. Може да ги намерите всички и да ги пробвате безплатно на тази страница - https://casinorobots.com/kazino-igri/20-linii/ . Техните по-добре познати заглавия са Flaming Hot Slots, Super Hot Slots, Blue Heart Slots и Zodiac Wheel.



Amatic Industries



Amatic Industries е международен дизайнер и производител на игри за игрални автомати, намиращи се в казината по целия свят. Те са в бизнеса от 1993 г.



И предлагат не само слотове – това е и един от водещите производители на игри с електронна рулетка. Компанията е спечелила множество награди в бранша, включително "Най-стилна игрална машина“ на ирландското шоу за игри и наградата "Златни зарове“.



Amaya Gaming



Компанията Amaya Gaming е най-известна като Internet juggernaut, която купи PokerStars. Това всъщност е и най-големият онлайн покер доставчик в света.



Разработчикът функционира в партньорство с други компании - има например сделка с Aristocrat, което позволява на потребителите да играят онлайн на някои от най-известните австралийски покер машини (pokies). Някои от техните по-популярни игри на слот машини включват Casinomeister, Forrest Gump, Jenga, Superman и The Flash.



Aristocrat Gaming Technology



Aristocrat Gaming Technology е друга публично търгувана компания, основана през 1953 г. Тя има лицензи за работа в 240 различни юрисдикции в 90 различни държави по целия свят.



Някои от нейните по-добре познати игри включват 50 Lions, Zorro, Sons of Anarchy, The Walking Dead и Dumb and Dumber, наред с много други.



Fremantle



Fremantle всъщност не е производител на игрални автомати - това е телевизионна компания с няколко големи марки, които са превърнати в слот игри, както и използвани в други медии.



Някои от игрите включват Play YourCards Right, Stargate SG1, Trivial Pursuit и X Factor.



Ash Gaming



Ash Gaming е в бизнеса от 2002 г. и се фокусира върху предоставянето на специфични игри на конкретни клиенти, особено на тези в индустрията за спортни залагания, които искат да разширят своите предложения за тяхната база от играчи.



Те се фокусират предимно върху интернет пазара. И макар да не разполагат с най-обширния списък с игри в индустрията, някои от техните игри са доста популярни, включително Alice in Wonderland, Life of Brian, Nostradamus и Who Wants to Be A Millionaire.



IGT



IGT означава International Game Technology и ако сте фен на слот машини, вероятно вече сте чували за тях. Това е най-големият дизайнер и производител на игрални автомати в света.



Голям процент от хазартните машини във всяко казино вероятно са проектирани и построени от IGT. Това име стои зад толкова много заглавия, че е невъзможно да изброим всички тук.



Playtech



Playtech е софтуерна компания, лидер в областта на онлайн казино софтуера. Тя е доста подобна на друга позната компания в бранша – Microgaming.



И двете напуснаха пазара на САЩ преди години, но все още имат игри в огромен брой казина.



Betsoft Gaming



Betsoft Gaming е разработчик, известен със своите иновативни и впечатляващи продукти за 3D игри, достъпни в интернет. Игрите от този доставчик са доста вдъхновяващи и различни от всичко друго на пазара.



Някои от заглавията на Betsoft Gaming, добили по-широка слава, включват: AfterNight Falls, A Night in Paris, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Good Girl Bad Girl и Greedy Goblins.