Кралското семейство съсипано от разкритията на Хари

© Автобиографичната книга на принц Хари е разпространена официално само от един ден, но вече доведе до цяла лавина от емоции - и в любопитните читатели, и в потърпевшите от разкритията. Солидна доза от написаното в “Резервен" (“Spare") засяга лично принцеса Кейт, описвайки я като студената и заядлива снаха на Хари.



Въпреки че дворецът все още не е коментирал мемоарите, кралският експерт и автор Том Бауър каза пред Page Six, че Кейт е "възмутена и наранена“ от това, което се разкрива в книгата, включително лични нейни съобщения към Меган Маркъл, спор за това, че Кейт имала "бебешки мозък“, и странна история за това как Кейт не искала да сподели гланца си за устни с Меган.



Източник също така казва на Us Weekly, че "Кейт смята, че действията на Хари са жестоки“ и че тя е "ужасена от това, че е влачил името ѝ в мръсотията и ѝ е трудно да прости“.



Междувременно вътрешен човек каза на изданието, че и Кейт, и съпругът ѝ принц Уилям са "много разстроени от разкритията на Хари“, че "това ги ударило много тежко“ и че "и двамата се доверяват един на друг в момента“. На тях също така им се искало Хари да беше успял "да се справи с тези проблеми при затворени врати“ и "да не е толкова публичен и остър“.



Хари призна миналата седмица в интервю с журналиста Андерсън Купър, че се надява да се помири с кралските лица, като каза: "Топката е най-вече в тяхно поле, но, знаете ли, Меган и аз продължихме да казваме, че открито ще се извиним за всичко, което сме направили грешно, но всеки път, когато задаваме този въпрос, никой не казва подробностите или нещо подобно. Трябва да има конструктивен разговор, който може да се случи насаме и да не изтече информация.“



Това обаче изглежда малко вероятно, защото "добре позициониран източник“ вече е издал на The Mirror, че доверието от страна на кралското семейство към Хари е безвъзвратно игубено след последните му разкрития. "Имаше много малко [доверие] преди тези последни сцени, но вече изобщо не е останало доверие към Хари.", казва неназованият източник