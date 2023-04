Мел Гибсън и известен рапър си партнират в нов филм

© Мел Гибсън и Къртис 50 Cent Джаксън са в основата на "Boneyard", криминален трилър, чиито снимки започнаха в Лас Вегас, пише THR.



Брайън Ван Холт, който участва заедно с Кейт Маккинън в сериала "Jo vs. Carole", също участва във филма, чийто актьорски състав включва и Нора Зехетнер (The Right Stuff).



Вдъхновен от истински събития, "Boneyard" разказва за специален агент на ФБР, изигран от Гибсън, който заедно с полицията в Албакърки преследва сериен убиец с прякор Колекционера на кости.



Началникът на полицията и един от неговите служители обаче имат различни мнение, като смятат, че някой от собствения им отдел може да е убиецът.



Джаксън играе началникът на полицията, докато Ван Холт играе полицая, който е свързан със случая чрез изчезнала племенница.



Последната роля на Гибсън беше с Джош Дюамел в криминалния филм "Bandit". Той е вземе участие и в предстоящия спон-офф на "John Wick" "The Continental" този септември.